Штепа злягла після інсульту

В екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, минулого тижня стався інсульт, через це засідання суду перенесли.

Про це "Українській правді" повідомив її адвокат Олександр Тананакін.

"Минулого тижня стався інсульт. Наразі вона перебуває на лікуванні вдома", - сказав захисник.

Він не зміг назвати точну дату, коли Штепу госпіталізували з інсультом і коли виписали додому.

На запитання, чому обвинувачена не прибула на засідання до Орджонікідзевського райсуду 22 листопада, адвокат сказав:

"Її стан не дозволяв це зробити. За рекомендацією медиків, у неї постільний режим".

Тананакін додав, що наступне засідання у справі призначене на 24 січня, але не зміг спрогнозувати, чи буде його підзахисна на ньому присутня.

Нагадаємо, Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого 2018 року Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагала відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

1 червня Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів Штепи про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

6 червня у Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи.

12 червня Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс підготовче засідання по справі Штепи на 6 серпня. Після цього засідання ще кілька разів переносили.