Новости дня: новые последствия «пьяного» вождения, кадровые решения по Кабмину и бюджет-2019

В Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, Рада назначила двух и уволила одного министра, а депутаты собираются принимать бюджет — новости, которые обсуждали 22 ноября.

О вождении в нетрезвом состоянии

Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения — теперь за такой проступок наложат штраф в размере от 17 тыс грн до 34 тыс грн и могут забрать права на 3 года. Повторно за те же действия будут наказывать штрафом в 51 тыс грн и запретом на вождение от 2 до 3 лет.

Закон начнет действовать с января 2020-го.

О Раде — здесь целый ряд решений.

Верховная Рада утвердила Оксану Маркарова в должности министра финансов Украины и назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой Рада уволили с должности. Ранее он написал заявление об отставке.

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект, который утверждает в Конституции курс Украины в Евросоюз и НАТО.

Ну, и сегодня депутаты планируют голосовать за бюджет на 2019 год. Ночь будет длинная.

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