Британська поліція оприлюднила 3 нові відеозаписи, які стосуються отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. На кадрах видно чоловіків, яких Скотленд-Ярд називає співробітниками ГРУ Олександром Петровим і Русланом Бошировим.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Скотленд-Ярду.

На одному із записів чоловіки проходять через турнікети на вокзалі, на інших - ідуть вулицями Солсбері.

За даними слідства, це записи з камер спостереження, записані 4 березня в Солсбері. Саме цього дня були отруєні Скрипалі.

Британська поліція також опублікувала фотографії точної копії флакона з отруйною речовиною.

Крім цього, у Скотленд-Ярді попросили усіх, хто в період з 2 по 4 березня міг бачити підозрюваних, повідомити про це слідству.

Точна копія флакона з отруйною речовиною

Раніше офіцер поліції Дін Хейдон заявив, що нервової-паралітичної речовини, яка залишилась у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще кілька тисяч людей.

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новічок" 4 березня 2018 року.

У травні їх виписали з лікарні.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.

Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".

Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

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