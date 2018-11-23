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Скотленд-Ярд обнародовал новые видео с "Петровым" и "Бошировим" в Солсбери

Пятница, 23 ноября 2018, 02:06
Скотленд-Ярд обнародовал новые видео с Петровым и Бошировим в Солсбери

Британская полиция обнародовала 3 новые видеозаписи, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На кадрах видно мужчин, которых Скотленд-Ярд называет сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировим.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

На одной из записей мужчины проходят через турникеты на вокзале, на других - идут по улицам Солсбери.

По данным следствия, это записи с камер наблюдения, записанные 4 марта в Солсбери. Именно в этот день были отравлены Скрипали.

Британская полиция также опубликовала фотографии точной копии флакона с отравляющим веществом.

Кроме этого, в Скотленд-Ярде попросили всех, кто в период с 2 по 4 марта мог видеть подозреваемых, сообщить об этом следствию.

 
Точная копия флакона с отравляющим веществом

Ранее офицер полиции Дин Хэйдон заявил, что нервно-паралитического вещества, которое осталась во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года.

В мае их виписалы из больницы.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

Читайте больше про экс-грушника "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля"

и про подозреваемых русских "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"

"Украинская правда" в Threads

Темы: СкрипальПетров-МишкинБоширов-Чепига РосcияВеликобритания
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