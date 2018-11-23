Справа Гандзюк: Херсонська облрада заявляє, що її голова не втікав за кордон

Херсонська обласна рада заявила, що її голова Владислав Мангер не є підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк, не тікав за кордон і наразі перебуває у відпустці.

Про йдеться в повідомленні від 23 листопада на офіційному сайті облради.

"Голова Херсонської обласної ради відповідно до розпорядження Херсонської обласної ради від 13.11.2018 №342-о/с перебуває у відпустці з 19.11.2018 по 03.12.2018", – йдеться у повідомленні.

В облраді наголошують, що у зв’язку із службовою необхідністю Мангер має намір перервати відпустку та приступити до роботи вже з 26 листопада.

"Додатково повідомляємо, що інформація про те, що Владислав Мангер є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк, не відповідає дійсності", – йдеться також у повідомленні облради.

Наголошується, що голова Херсонської обласної ради, разом із іншими керівниками органів влади області, був допитаний слідчими органами в якості свідка.

Напередодні організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що один з фігурантів справи нападу на Катерину Гандзюк, голова місцевої ВО "Батьківщина" та очільник Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни.

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Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.