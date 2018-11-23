Дело Гандзюк: Херсонский облсовет заявляет, что его глава не сбегал за границу

Херсонский областной совет заявил, что его глава Владислав Мангер не является подозреваемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, не сбегал за границу и сейчас находится в отпуске.

Об этом говорится в сообщении от 23 ноября на официальном сайте облсовета.

"Председатель Херсонского областного совета в соответствии с распоряжением Херсонского областного совета от 13.11.2018 №342 о/с находится в отпуске с 19.11.2018 по 03.12.2018", - говорится в сообщении.

В облсовете отмечают, что в связи со служебной необходимостью Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе уже с 26 ноября.

"Дополнительно сообщаем, что информация о том, что Владислав Мангер является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк, не соответствует действительности", - говорится также в сообщении облсовета.

Отмечается, что председатель Херсонского областного совета, вместе с другими руководителями органов власти области, был допрошен следственными органами в качестве свидетеля.

Накануне организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, председатель местной ВО "Батькивщина" и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

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Днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.