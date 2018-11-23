Оточення Януковича планує зняти арешт з $250 млн – джерело

У Шевченківському райсуді Києва на п’ятницю, 23 листопада, заплановане засідання, в якому можуть зняти арешт з коштів оточення екс-президента Віктора Януковича.

Про це "Українські правді" повідомило джерело у Генпрокуратурі.

Йдеться про суму близько 250 мільйонів доларів США, які зберігаються у "Всеукраїнському банку розвитку".

"ВБР" належить сину екс-президента Олександру Януковичу.

"Прокуратурою встановлено, що фіктивними володарями цієї суми є окремі громадяни і навіть студенти з з Туркменістану, які записані директорами фіктивних підприємств", – уточнив співрозмовник УП.

Клопотання про скасування арештів подали адвокати формальних власників грошей.

Засідання призначене на 13:30.

Розглядати прохання має суддя Олександр Кіпчарський.

Водночас, наразі у розкладі суду таке засідання відсутнє.

16 квітня 2018 року УП опублікувала рішення, якими суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше в суді повідомили, що слідство не заявляло про причетність Олександра Януковича до рахунків, із яких було знято арешт.

Водночас у Нацполіції заявили, що слідство має всі підстави вважати, що рахунки можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем, а слідчий двічі просив ГПУ звернутися до суду по арешт.

У Генпрокуратурі зазначали, що про скасування арешту відомству стало відомо лише в квітні.

Після розголосу правоохоронці повідомили про нові арешти та підозри.

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