Окружение Януковича планирует снять арест с $250 млн – источник

В Шевченковском райсуде Киева в пятницу, 23 ноября, запланировано заседание, в котором могут снять арест с денег окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генпрокуратуре.

Речь идет о сумме около 250 миллионов долларов США, которые хранятся во "Всеукраинском банке развития".

"ВБР" принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу.

"Прокуратурой установлено, что фиктивными владельцами этой суммы являются отдельные граждане и даже студенты из из Туркменистана, которые записаны директорами фиктивных предприятий", – уточнил собеседник УП.

Ходатайство об отмене арестов подали адвокаты формальных владельцев денег.

Заседание назначено на 13:30.

Рассматривать просьбу должен судья Александр Кипчарский.

В то же время, на данный момент в расписании суда такое заседание отсутствует.

16 апреля 2018 УП опубликовала решения, которыми суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке "ВБР".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже в суде сообщили, что следствие не заявляло о причастности Александра Януковича к счетам, с которых был снят арест.

В то же время в Нацполиции заявили, что у следствия есть все основания полагать, что счета могут быть связаны с Александром Януковичем, а следователь дважды просил ГПУ обратиться в суд за арестом.

В Генпрокуратуре отметили, что об отмене ареста ведомству стало известно только в апреле.

После огласки правоохранители сообщили о новых арестах и подозрениях.

Читайте больше в материале "Экономической правды" "Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда"