У Раді з'явився ще один законопроект про зміну назви Дніпропетровщини

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді альтернативний президентському законопроект про перейменування Дніпропетровської області.

Про це свідчить запис на сайті парламенту.

Ініціаторами проекту №9310-1 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)" вступили більше ста народних обранців, серед яких представники фракцій "Народного фронту", "Батьківщини", Радикальної партії, БПП, "Самопомочі" і групи "Воля народу".

Наразі текст документа на сайті відсутній, але один з авторів законодавчої ініціативи Єгор Соболєв у коментарі "Українській правді" повідомив, що депутати знову пропонують Раді назвати область Січеславською.

За словами Соболєва, він сподівається, що цього разу БПП не дасть провалити голосування.

Як повідомлялося, 20 листопада Верховна Рада провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області.

Так, за зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську проголосувало всього 202 народних обранців із необхідних 226.

Після цього президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради схожий законопроект №9310 - про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

Для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.