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В Раде появился еще один законопроект о смене названия Днепропетровщины

Пятница, 23 ноября 2018, 16:30
В Раде появился еще один законопроект о смене названия Днепропетровщины

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный президентскому законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Об этом свидетельствует запись на сайте парламента.

Инициаторами проекта №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" вступили более ста народных избранников, среди которых представители фракций "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии, БПП, "Самопомочи", группы "Воля народа" и Дмитрий Ярош.

Пока текст документа на сайте отсутствует, но один из авторов законодательной инициативы Егор Соболев в комментарии "Украинской правде" сообщил, что депутаты снова предлагают Раде назвать область Сичеславской.

По словам Соболева, он надеется, что на этот раз БПП не даст провалить голосование.

Как сообщалось, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области.

За смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовали 202 народных избранника из 226 необходимых.

После этого президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду похожий законопроект №9310 - о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьВерховная РадазаконодательствоКонституция
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