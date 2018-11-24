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США створюють гіперзвукову зброю для стримування РФ

Субота, 24 листопада 2018, 06:03
запуск ракет Томагавк
US Navy Photo

Американські військово-морські сили почали розробку малопотужних ядерних боєголовок у відповідь на російські розробки.

Про це повідомляє  Інститут ВМС США.

Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф заявив, що кожен рід військ повинен володіти певною гіперзвуковою зброєю, щоб бути здатним завдати удару по будь-якій цілі на планеті протягом години.

ВМС США розробляють гіперзвуковий снаряд і прискорювач для нього, яким будуть озброєні як підводні човни, так і кораблі.

За словами Вулфа програмі ВМС зі стратегічних систем надано фінансування для розробки та розміщення невеликої кількості малопотужних боєголовок "76-2", які "будуть прямою протидією на те, що Росія вважає, що у неї вже є, чого у нас немає".

Як повідомлялося, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою та гіперзвукової ракети.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "на ім'я планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Однак, за даними американської розвідки, ядерна ракета, яка, як заявляв Путін, має необмежений радіус дії, поки провалила всі випробування, а для виробництва гіперзвукових ракет Росія не може знайти джерело найважливіших компонентів вуглецевого волокна. При цьому Путін запевняв, що зброя вже запущена в серійне виробництво.

Теми: ядерна зброяСШАРосія
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