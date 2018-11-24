США создают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ

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Суббота, 24 ноября 2018, 07:03
запуск ракет "Томагавк"
US Navy Photo

Американские военно-морские силы приступили к разработке маломощных ядерных боеголовок в ответ на российские разработки.

Об этом сообщает  Институт ВМС США.

Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен обладать неким гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа.

ВМС США разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки,  так и корабли.

По словам Вулфа программе ВМС по стратегическим системам предоставлено финансирование для разработки и размещения небольшого количества маломощных боеголовок "76-2", которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

Как сообщалось, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой и гиперзвуковой ракеты.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Однако, по данным американской разведки, ядерная ракета, которая как заявлял Путин, имеет неограниченный радиус действия, пока провалила все испытания, а для производства гиперзвуковых ракет Россия не может найти источник важнейших компонентов углеродного волокна. При этом Путин уверял, что  оружие уже запущено серийное производство.

Темы: ядерное оружие США Росcия
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