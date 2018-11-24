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В УПЦ МП заявили, що й далі користуватимуться спорудами Почаївської Лаври

Субота, 24 листопада 2018, 09:38
протоієрей Олександр Бахов
сайт УПЦ МП

В УПЦ Московського патріархату заявляють, що рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не позбавляє чоловічий монастир УПЦ МП права ними користуватися.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Він стверджує, що на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Свято-Успенської Почаївської лаври за чоловічим монастирем УПЦ, є діючим і не скасованим.

"Звертаю увагу: рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов'язковій державній реєстрації", - написав Бахов.

При цьому він наголосив, що згадане рішення Мін'юсту може бути скасовано у судовому порядку.

"Прохання до усіх зацікавлених осіб, не розпалювати релігійної ворожнечі, та утриматись від протиправних дій відносно віруючих та братії монастиря", - додав представник УПЦ МП.

23 листопада у Мін'юсті повідомили, що комісія Міністерства юстиції за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

Члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного  корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

13 листопада споруди Почаївської лаври, які перебувають у державній власності, передали в оренду Московському патріархату аж до 2052 року рішенням реєстратора. 

В 2003 році, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише у 2018 році Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Заповідник першим звернувся до реєстратора з претензією на споруди Лаври, але святині дісталися Московському патріархату.

У зв’язку з цим представник Міністерства культури, права та інтереси якого було порушено, оскаржив до Міністерства юстиції незаконні дії державного реєстратора.

Українська правда

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Теми: церкваМін'юст
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