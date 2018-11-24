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В УПЦ МП заявили, что продолжат пользоваться сооружениями Почаевской Лавры

Суббота, 24 ноября 2018, 09:38
протоиерей Александр Бахов
сайт УПЦ МП

В УПЦ Московского патриархата заявляют, что решение Минюста об отмене государственной регистрации о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не лишает мужской монастырь УПЦ МП права ими пользоваться.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Он утверждает, что на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ, является действующим и не отмененным.

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - написал Бахов.

При этом он отметил, что упомянутое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

"Просьба ко всем заинтересованным лицам, не разжигать религиозной розни, и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря", - добавил представитель УПЦ МП.

23 ноября в Минюсте сообщили, что комиссия Министерства юстиции по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

13 ноября сооружения Почаевской лавры, которые находятся в государственной собственности, передали в аренду Московскому патриархату до 2052 года решением регистратора.

В 2003 году, во времена премьерства Виктора Януковича, сооружения Почаевской лавры изъяли из состава Кременецко-Почаевского заповедника. И только в 2018 году Министерство культуры поручило государственному заповеднику их вернуть. Заповедник первым обратился к регистратору с претензией на сооружения Лавры, но святыни достались Московскому патриархату.

В связи с этим представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции незаконные действиягосударственного регистратора.

Украинская правда

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Темы: церковьМинюст
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