В РПЦ заявили, що Константинополь хоче повернути собі понад 20 монастирів та храмів в Україні

Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що Константинопольський патріархат має намір повернути собі понад 20 церковних споруд в Україні, що належали йому до кінця XVII століття.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на інтерв'ю Іларіона на телеканалі "Росія-24".

"Константинопольський патріархат, готуючи ... автокефалію (для України - ред.), у томосі про автокефалію має намір викласти власні права і відновити всі ті ставропігії, які колись історично Константинополь мав в Україні, а їх було досить багато в різний час", - заявив він.

За словами Іларіона, йдеться про монастирі, храми, різні будівлі, в цілому список містить понад 20 об'єктів.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону №9208, внесений президентом, яким передала Андріївську церкву у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь та обрядів.

Як зазначив спікер ВР Андрій Парубій, Андріївська церква залишиться у власності держави.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

27-29 листопада заступник голови АП Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу.

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться у грудні 2018 року.