В РПЦ заявили, що Константинополь хоче повернути собі понад 20 монастирів та храмів в Україні

Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що Константинопольський патріархат має намір повернути собі понад 20 церковних споруд на Україні, що належали йому до кінця XVII століття.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на інтерв'ю Іларіона на телеканалі "Росія-24".

"Константинопольський патріархат, готуючи ... автокефалію (для України - ред.), у томосі про автокефалію має намір викласти власні права і відновити всі ті ставропігії, які колись історично Константинополь мав в Україні, а їх було досить багато в різний час", - заявив він.

За словами Іларіона, йдеться про монастирі, храми, різні будівлі, в цілому список містить понад 20 об'єктів.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону №9208, внесений президентом, яким передала Андріївську церкву у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь та обрядів.

Як зазначив спікер ВР Андрій Парубій, Андріївська церква залишиться у власності держави.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

27-29 листопада заступник голови АП Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу.

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться у грудні 2018 року.