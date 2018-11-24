В РПЦ заявили, что Константинополь хочет вернуть себе более 20 монастырей и храмов в Украине

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Константинопольский патриархат намерен вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, принадлежавших ему до конца XVII века.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на интервью Илариона на телеканале "Россия-24".

"Константинопольский патриархат, готовя ... автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь на Украине имел, а их было довольно много в разное время", - заявил он.

По словам Илариона, речь идет о монастырях, храмах, различных зданиях, в целом список включает более 20 объектов.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона №9208, внесенный президентом, которым передала Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Как отметил спикер ВР Андрей Парубий, Андреевская церковь останется в собственности государства.

11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

27-29 ноября замглавы АП Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года.