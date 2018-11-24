В РПЦ заявили, что Константинополь хочет вернуть себе более 20 монастырей и храмов в Украине

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Константинопольский патриархат намерен вернуть себе более 20 церковных сооружений в Украине, принадлежавших ему до конца XVII века.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на интервью Илариона на телеканале "Россия-24".

"Константинопольский патриархат, готовя ... автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь на Украине имел, а их было довольно много в разное время", - заявил он.

По словам Илариона, речь идет о монастырях, храмах, различных зданиях, в целом список включает более 20 объектов.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона №9208, внесенный президентом, которым передала Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Как отметил спикер ВР Андрей Парубий, Андреевская церковь останется в собственности государства.

11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

27-29 ноября замглавы АП Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года.