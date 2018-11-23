Порошенко відправить свого представника до Стамбула на Синод, де затвердять томос

Президент Петро Порошенко заявив, що 27-29 листопада заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу.

Про це він сказав у п'ятницю під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

За його словами, ще рік тому ніхто не вірив, що в Україні може бути створена помісна церква, але тепер це стало можливим.

Зокрема президент розповів про 9-годинні перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм щодо надання Україні автокефалії.

"27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації рухається до Стамбула Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження томосу", - заявив Порошенко.

Він додав, що у грудні відбудеться Собор "нової церкви".

Як повідомлялося, об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що післяскасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

13 листопада президент Петро Порошенко зустрівся з представниками УПЦ МП і заявив, що держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Після цього Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви і зустрілися з Порошенком, заявили про сильний тиск.