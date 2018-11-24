Строительный кран на Андреевском начали демонтировать - КГГА

Утром субботы городские службы Киева в сотрудничестве с полицией начали убирать незаконно размещенный строительный кран на месте скандальной стройки на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала парней", - сообщил он.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью, однако строительство не прекратилось.

Мондриевский отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка", - добавил он.

16 ноября мэр столицы Виталий Кличко потребовал остановить строительство скандального отеля на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске, рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова, начали осенью 2016 года.

Застройщиком является известная компания "KADORR Group" одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

На участке площадью 1,985 га хотят построить здание общей площадью 13,6 тысячи кв. м и высотой 4-7 этажей с мансардой. В нем будет отель на 182 номера, заведения общественного питания, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест.

Жители столицы и активисты неоднократно протестовали против застройки. По словам активистов, возведение гостиницы на Андреевском спуске приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музеев и прилегающих жилых домов.

Несмотря на это застройщик легализовал забор на скандальном строительстве.

Андреевский спуск является памятником градостроительства местного и национального значения (вместе с Замковой горой). Вся улица как объект всемирного наследия находится под защитой ЮНЕСКО.