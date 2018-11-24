Строительный кран на Андреевском начали демонтировать - КГГА

Утром субботы городские службы Киева в сотрудничестве с полицией начали убирать незаконно размещенный строительный кран на месте скандальной стройки на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала парней", - сообщил он.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью, однако строительство не прекратилось.

Мондриевский отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка", - добавил он.

16 ноября мэр столицы Виталий Кличко потребовал остановить строительство скандального отеля на Андреевском спуске до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске, рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова, начали осенью 2016 года.

Застройщиком была известная компания "KADORR Group" одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

В пресс-службе KADORR Group УП сообщили, что с июня 2018 года компания прекратила работы по строительству объекта на Андреевском спуске 14-16 и по состоянию на ноябрь компания не имеет отношения к проведению работ на стройплощадке.

На участке площадью 1,985 га хотели построить здание общей площадью 13,6 тысячи кв. м и высотой 4-7 этажей с мансардой. В нем будет отель на 182 номера, заведения общественного питания, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест.

Жители столицы и активисты неоднократно протестовали против застройки. По словам активистов, возведение гостиницы на Андреевском спуске приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музеев и прилегающих жилых домов.

Несмотря на это застройщик легализовал забор на скандальном строительстве.

Андреевский спуск является памятником градостроительства местного и национального значения (вместе с Замковой горой). Вся улица как объект всемирного наследия находится под защитой ЮНЕСКО.