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МЗС: провокації Росії в Чорному й Азовському морі перейшли межу

Неділя, 25 листопада 2018, 11:55
МЗС: провокації Росії в Чорному й Азовському морі перейшли межу

МЗС України розцінює агресивні дії Росії щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

Про це йдеться в заяві МЗС щодо збройної провокації Росії у Чорному та Азовському морі, опублікованій на сайті відомства в неділю.

"Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними", - заявили в міністерстві.

Там констатували, що кораблі РФ у порушення свободи навігації "неправомірно застосували силу" по відношенню до кораблів ВМС ЗС України.

"Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування", - йдеться в заяві.

Також МЗС має намір невідкладно інформувати партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі.

"Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - переконані в міністерстві.

Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.

Українська правда

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Теми: МЗСРосіяАзовське мореЗбройні сили
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