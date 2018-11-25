МИД: Провокации России в Черном и Азовском море перешли черту

МИД Украины расценивает агрессивные действия России относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно вооруженной провокации России в Черном и Азовском море, опубликованной на сайте ведомства в воскресенье.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали уже агрессивными", - заявили в министерстве.

Там констатировали, что корабли РФ в нарушение свободы навигации "неправомерно применили силу" в отношении кораблей ВМС ВС Украины.

"Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования", - говорится в заявлении.

Также МИД намерено безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - убеждены в министерстве.

Как сообщалось, в воскресенье утром в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив в воскресенье.