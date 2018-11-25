Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ в Facebook.

"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

В ВМС додали, що українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

"О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони. Варто зазначити, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства", - додали в ВМС ЗСУ.

Там також наполягають, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.

"О 03.58 25.11.2018 малий броньований артилерійський катер Військово-Морських Сил ЗС України "Бердянськ" з метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Інформація була отримана, але відповідь не надано", - повідомляють Військово-морські сили у Facebook.

При цьому зазначається, що о 04.07 неділі зафіксовано переговори диспетчеру порту Керч "БЕРЕГ-23" з мпк ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів ВМС ЗС України.

"У той же час, на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, Центр громадських зв'язків ФСБ Росії заявив, що о 11:30 неділі з порту Бердянськ висунулися ще два українських броньованих артилерійських судна класу Гюрза.

У ЦГЗ ФСБ Росії також заявили, що Україні, яка приймає "небезпечні і безвідповідальні рішення" в районі Керченської протоки, слід було б подумати про наслідки цих дій, повідомляє РИА Новости.

Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.