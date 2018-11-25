У ВМС ЗСУ наполягають, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.

"О 03.58 25.11.2018 малий броньований артилерійський катер Військово-Морських Сил ЗС України "Бердянськ" з метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Інформація була отримана, але відповідь не надано", - повідомляють Військово-морські сили у Facebook.

При цьому зазначається, що о 04.07 неділі зафіксовано переговори диспетчеру порту Керч "БЕРЕГ-23" з мпк ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів ВМС ЗС України.

"У той же час, на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, Центр громадських зв'язків ФСБ Росії заявив, що о 11:30 неділі з порту Бердянськ висунулися ще два українських броньованих артилерійських судна класу Гюрза.

У ЦГЗ ФСБ Росії також заявили, що Україні, яка приймає "небезпечні і безвідповідальні рішення" в районі Керченської протоки, слід було б подумати про наслідки цих дій, повідомляє РИА Новости.

Як повідомлялося, у неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

"До теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені", - заявили російські прикордонники.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.