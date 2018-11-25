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Россия привлекла боевые вертолеты к сопровождению украинских кораблей - ВМС

Воскресенье, 25 ноября 2018, 13:01
Россия привлекла боевые вертолеты к сопровождению украинских кораблей - ВМС

Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщают ВМС ВСУ в Facebook.

"В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

В ВМС добавили, что украинские корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом.

"В 13.42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", - добавили в ВМС ВСУ.

Там также настаивают, что диспетчеры российских портов Керчь и Кавказ в воскресенье утром не отвечали на вызовы кораблей украинских ВМС.

"В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины "Бердянск" в целях соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода Керченским проливом. Информация была получена, но ответ не предоставлено", - сообщают Военно-морские силы в Facebook.

При этом отмечается, что в 04.07 воскресенья зафиксированы переговоры диспетчера порта Керчь "БЕРЕГ-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" о выявлении кораблей ВМС ВС Украины.

"В то же время, на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали. Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Центр общественных связей ФСБ России заявил, что в 11:30 воскресенья из порта Бердянск выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

В ЦОС ФСБ России также заявили, что Украине, принимающей "опасные и безответственные решения" в районе Керченского пролива, следовало бы подумать о последствиях этих действий, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в воскресенье утром в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив в воскресенье.

Украинская правда

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Темы: Азовское мореВооруженные силыРосcия
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