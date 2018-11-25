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У ФСБ підтвердили захоплення українських кораблів

Неділя, 25 листопада 2018, 22:59

У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ підтвердили затримання трьох українських військових кораблів в районі Керченської протоки.

"Судна ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які порушили сьогодні вранці державний кордон Росії, о 19:00 25 листопада здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ. На законні вимоги супроводжуючих їх кораблів і катерів прикордонної ФСБ РФ і Чорноморського флоту РФ про негайну зупинку не реагували, здійснювали небезпечне маневрування", - цитує "Інтерфакс" повідомлення ЦГЗ ФСБ.

Там повідомили, що "з метою примусової зупинки українських військових кораблів застосовано зброю".

"В результаті в територіальних водах РФ у Чорному морі всі три судна ВМС України затримані. Трьом пораненим військовослужбовцям ЗС України надано медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ також заявили, що "за фактом порушення державного кордону РФ" порушено кримінальну справу.

"Слід зазначити, що українській стороні відомий порядок проходження військових кораблів через територіальне море РФ і Керч-Єнікальським каналом. Цей порядок вже раніше використовувався ними для здійснення мирного проходу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Що означає воєнний стан, який можуть оголосити в Україні, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Українська правда

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Теми: ФСБРосіяЗбройні сили
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