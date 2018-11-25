В ФСБ подтвердили захват украинских кораблей

В Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили задержание трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - цитирует "Интерфакс" сообщение ЦОС ФСБ.

Там сообщили, что "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие".

"В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

В ФСБ также заявили, что "по факту нарушения государственной границы РФ" возбуждено уголовное дело.

"Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода", - говорится в сообщении.

Ранее Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.