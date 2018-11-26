Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі

Рада Безпеки проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій РФ проти України в Азовському морі.

Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", - написала Гейлі в twitter.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018

Таким чином, засідання Ради Безпеки має відбутися о 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за Київським часом.

Військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.