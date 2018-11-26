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Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі

Понеділок, 26 листопада 2018, 02:29

Рада Безпеки проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій РФ проти України в Азовському морі.

Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", - написала Гейлі в twitter.

Таким чином, засідання Ради Безпеки має відбутися о 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за Київським часом.

Військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНАзовське мореРосія
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