Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море

Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море.

Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в twitter.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn