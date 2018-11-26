Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море
Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море.
Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.
"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в twitter.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn— Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018
Таким образом, заседание Совета Безопасности должно состояться в 11:00 в Нью-Йорке по местному времени, т.е. в 18:00 по Киевскому времени.
Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.