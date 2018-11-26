Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море

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Понедельник, 26 ноября 2018, 03:29

Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море.

Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в twitter.

Таким образом, заседание Совета Безопасности  должно состояться в 11:00 в Нью-Йорке по местному времени, т.е. в 18:00 по Киевскому времени.

Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Темы: ООН Азовское море Росcия
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