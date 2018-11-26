Муженко: На суднах ВМС ЗС було 23 особи, зв'язок з ними втрачено

Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами 25 листопада, Україні невідома, загалом на суднах перебували 23 особи.

Про це під час екстреного засідання РНБОУ заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.

"Доля моряків нам невідома, є лише інформація про 6 поранених, з них двоє тяжких. Інформація суперечлива. Зв'язок з кораблями та моряками ВМС ЗСУ після дій РФ було втрачений і він блокується. Загалом на суднах перебували 23 особи", - повідомив Муженко.