Муженко: На суднах ВМС ЗС було 23 особи, зв'язок з ними втрачено

Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами 25 листопада, Україні невідома, загалом на суднах перебували 23 особи.

Про це під час екстреного засідання РНБОУ заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.

"Доля моряків нам невідома, є лише інформація про 6 поранених, з них двоє тяжких. Інформація суперечлива. Зв'язок з кораблями та моряками ВМС ЗСУ після дій РФ було втрачений і він блокується. Загалом на суднах перебували 23 особи", - повідомив Муженко.

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"Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю.

"Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ", - повідомили у ВМС.

Згодом стало відомо про 6 поранених українських військових.