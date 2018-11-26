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Маємо спіймати американський F-22 Raptor – ЗМІ опублікували розмови льотчика РФ

Понеділок, 26 листопада 2018, 11:05

Міжнародна волонтерська спільнота опублікувала розмови нібито російського льотчика першого класу Олексія Копаєва, який заявив, що перед ним стоїть завдання перехопити американський винищувач F-22 "Raptor".

Записи розмов російського пілота 26 листопада опублікувала спільнота InformNapalm.

Зазначається, що аудіозаписи розмов офіцера ПКС РФ, штурмана багатоцільового винищувача Су-30СМ, льотчика першого класу, старшого лейтенанта Олексія Копаєва спільнота отримала від активістів українського кіберальянсу і публікує їх у відповідь на агресію Росії в Азовському та Чорному морі.

 
фото InformNapalm

"Коротше, у нас стоїть завдання зараз спіймати цю невидимку американську. F-22 "Raptor". Я, говорю, я цих покидьків спіймаю", - говорить на записі, як стверджується, Копаєв.

Також нібито військовий розповідає про розмови з військовими, генералами, пілотаж "Російських вітязів".

(На записі присутня ненормативна лексика)

Як стверджує організація, Копаєв розмовляє зі своєю коханкою, яка пізніше почала шантажувати його записом.

 
 

F-22 Raptor — винищувач п'ятого покоління американського виробництва, побудований для боротьби з винищувачами супротивника.Також він здатний здійснювати наземні атаки, розвідку і радіоелектронну боротьбу.

Наразі F-22 та F-35 єдині серійні літаки котрі стоять на озброєні США. Багато держав світу зацікавлені F-22, але американське законодавство забороняє експорт цих літаків.

Як повідомлялося, літак-розвідник США направився в акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

 

Українська правда
Теми: РосіяСШАавіа
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