Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Должны поймать американский F-22 Raptor – СМИ опубликовали разговоры летчика РФ

Понедельник, 26 ноября 2018, 11:05

Международное волонтерское сообщество опубликовало разговор якобы российского летчика первого класса Алексея Копаева, который заявил, что перед ним стоит задача перехватить американский истребитель F-22 "Raptor".

Записи разговоров российского пилота 26 ноября опубликовало сообщество InformNapalm.

Отмечается, что аудиозаписи разговоров офицера ППС РФ, штурмана многоцелевого истребителя Су-30СМ, летчика первого класса, старшего лейтенанта Алексея Копаева сообщество получило от активистов украинского киберальянса и публикует их в ответ на агрессию России в Азовском и Черном море.

 
ФОТО INFORMNAPALM

"Короче, у нас стоит задача сейчас поймать эту невидимку американскую. F-22" Raptor ". Я, говорю, я этих подонков поймаю", - говорит на записи, как утверждается, Копаев.

Также якобы военный рассказывает о разговорах с военными, генералами, пилотаж "Российских витязей".

(На записи присутствует ненормативная лексика)

Как утверждает организация, Копаев разговаривает со своей любовницей, которая позже начала шантажировать его записью.

 
 

F-22 Raptor - истребитель пятого поколения американского производства, построенный для борьбы с истребителями супротивника. Также он способен осуществлять наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу.

Сейчас F-22 и F-35 единственные серийные самолеты стоящие на вооружении США. Многие государства мира заинтересованы F-22, но американское законодательство запрещает экспорт этих самолетов.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Как сообщалось, самолет-разведчик США направился в акваторию Черного моря.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: