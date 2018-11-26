Должны поймать американский F-22 Raptor – СМИ опубликовали разговоры летчика РФ

Международное волонтерское сообщество опубликовало разговор якобы российского летчика первого класса Алексея Копаева, который заявил, что перед ним стоит задача перехватить американский истребитель F-22 "Raptor".

Записи разговоров российского пилота 26 ноября опубликовало сообщество InformNapalm.

Отмечается, что аудиозаписи разговоров офицера ППС РФ, штурмана многоцелевого истребителя Су-30СМ, летчика первого класса, старшего лейтенанта Алексея Копаева сообщество получило от активистов украинского киберальянса и публикует их в ответ на агрессию России в Азовском и Черном море.

ФОТО INFORMNAPALM

"Короче, у нас стоит задача сейчас поймать эту невидимку американскую. F-22" Raptor ". Я, говорю, я этих подонков поймаю", - говорит на записи, как утверждается, Копаев.

Также якобы военный рассказывает о разговорах с военными, генералами, пилотаж "Российских витязей".

(На записи присутствует ненормативная лексика)

Как утверждает организация, Копаев разговаривает со своей любовницей, которая позже начала шантажировать его записью.

F-22 Raptor - истребитель пятого поколения американского производства, построенный для борьбы с истребителями супротивника. Также он способен осуществлять наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу.

Сейчас F-22 и F-35 единственные серийные самолеты стоящие на вооружении США. Многие государства мира заинтересованы F-22, но американское законодательство запрещает экспорт этих самолетов.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Как сообщалось, самолет-разведчик США направился в акваторию Черного моря.

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