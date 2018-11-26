Комітет підтримав запровадження воєнного стану  

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

Члени комітету одноголосно підтримали законопроект №9338, який вводить у дію відповідний указ президента.

Проект закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" внесено Петром Порошенком до парламенту 26 листопада

Він пропонує запровадити воєнний стан в Україні на 60 діб – до 14-ї години 25 січня 2019 року.

Згідно з пояснювальною запискою, державним органам доручають ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні.

Також ідеться про забезпечення постачання Збройним силам України, іншим військовим формуванням ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період.

У "повну готовність" до виконання завдань за призначенням в особливий період приводяться певні об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональні й територіальні підсистеми; утворюються ради оборони.

Голова комітету Сергій Пашинський наголосив, що Росія пропустила повідомлення про проходження український військових суден і не пропустила їх, а в нейтральних водах здійснила напад бойовими кораблями РФ на бойові кораблі України – і це потребує реакції.

"Ми будемо повноцінно готові дати відсіч на будь-які ділянці", – пояснив він необхідність запровадження воєнного стану.

За словами Пашинського, це "не такий великий термін, якщо ситуація нормалізується, ми скасуємо".

Якщо депутати підтримають указ президента, то Військовому командування Генштабу ЗСУ потрібно буде скоординувати заходи в рамках закону про правовий режим воєнного стану.

Секретар комітету Іван Вінник наголосив, що Росія вперше відкрито зробила агресивні дії і визнає це, тому саме тепер настав час для воєнного стану. .

Пашинський також додав: "Я вважаю, що треба зробити ревізію тих санкцій, які ми ввели".

Віце-спікер Оксана Сироїд же сказала: "Не зрозуміло, чому воєнний стан вводиться не на тих територіях, на яких ведуться бойові дії, а на всій території України".

На її погляд, президент мав би уточнити, які саме права людей і на який час можуть бути обмежені.

Закон набуває чинності з дня опублікування.

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?