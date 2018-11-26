Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет підтримав запровадження воєнного стану  

Понеділок, 26 листопада 2018, 14:31
Комітет підтримав запровадження воєнного стану  

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження  воєнного стану в Україні до 25 січня.

Члени комітету одноголосно підтримали законопроект №9338, який вводить у дію відповідний указ президента.

Проект закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" внесено Петром Порошенком до парламенту 26 листопада

Він пропонує запровадити воєнний стан в Україні на 60 діб – до 14-ї години 25 січня 2019 року.

Згідно з пояснювальною запискою, державним органам доручають ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні.

Також ідеться про забезпечення постачання Збройним силам України, іншим військовим формуванням ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період.

У "повну готовність" до виконання завдань за призначенням в особливий період приводяться певні об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональні й територіальні підсистеми; утворюються ради оборони.

Голова комітету Сергій Пашинський наголосив, що Росія пропустила повідомлення про проходження український військових суден і не пропустила їх, а в нейтральних водах здійснила напад бойовими кораблями РФ на бойові кораблі України – і це потребує реакції.

"Ми будемо повноцінно готові дати відсіч на будь-які ділянці", – пояснив він необхідність запровадження воєнного стану.

За словами Пашинського, це "не такий великий термін, якщо ситуація нормалізується, ми скасуємо".  

Якщо депутати підтримають указ президента, то Військовому командуванню Генштабу ЗСУ потрібно буде скоординувати заходи в рамках закону про правовий режим воєнного стану.

Секретар комітету Іван Вінник наголосив, що Росія вперше відкрито зробила агресивні дії і визнає це, тому саме тепер настав час для воєнного стану. .

Пашинський також додав: "Я вважаю, що треба зробити ревізію тих санкцій, які ми ввели".

Віце-спікер Оксана Сироїд же сказала: "Не зрозуміло, чому воєнний стан вводиться не на тих територіях, на яких ведуться бойові дії, а на всій території України".

На її погляд, президент мав би уточнити, які саме права людей і на який час можуть бути обмежені.

Закон набуває чинності з дня опублікування.

 Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Воєнний станВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
"Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі
Адвоката й посадовця Київської ОВА викрили на незаконній схемі переправлення за кордон
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: