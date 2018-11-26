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Комитет поддержал введение военного положения

Понедельник, 26 ноября 2018, 14:31
Комитет поддержал введение военного положения

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал введение военного положения в Украине до 25 января.

Члены комитета единогласно поддержали законопроект №9338, который вводит в действие соответствующий указ президента.

Проект закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" внесен Петром Порошенко в парламент 26 ноября.

Он предлагает ввести военное положение в Украине на 60 суток – до 14 часов 25 января 2019 года.

Согласно объяснительной записке, государственным органам поручают ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине.

Также речь идет об обеспечении поставок Вооруженным силам Украины, другим военным формированием ресурсов и имущества, оказании услуг и их финансировании в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

В "полную готовность" к выполнению задач по назначению в особый период приводятся определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы; создаются советы обороны

Глава комитета Сергей Пашинский отметил, что Россия пропустила сообщение о прохождении украинских военных судов и не пропустила их, а в нейтральных водах совершила нападение боевыми кораблями РФ на боевые корабли Украины – и это требует реакции.

"Мы будем полноценно готовы дать отпор на любых участках", – пояснил он необходимость введения военного положения.

По словам Пашинского, это "не такой большой срок, если ситуация нормализуется, мы отменим".

Если депутаты поддержат указ президента, то Военному командованию Генштаба ВСУ нужно будет скоординировать мероприятия в рамках закона о правовом режиме военного положения.

Секретарь комитета Иван Винник отметил, что Россия впервые открыто сделала агрессивные действия и признает это, потому именно сейчас настало время для военного положения.

Пашинский также добавил: "Я считаю, что надо сделать ревизию тех санкций, которые мы ввели".

Вице-спикер Оксана Сыроид же сказала: "Не понятно, почему военное положение вводится не на тех территориях, на которых ведутся боевые действия, а на всей территории Украины".

На ее взгляд, президент должен был бы уточнить, какие именно права людей и на какое время могут быть ограничены.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Военное положениеВерховная Рада
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