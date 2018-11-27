Националисты заблокировали ТЦ "Ocean Plaza": жгут файеры, готовят шины
Активисты национальных движений устроили пикет у столичного торгового центра "Ocean Plaza", зажгли дымовые шашки.
Об этом 27 ноября в Facebook сообщает Киев.Оперативный.
Отмечается, что активисты заблокировали работу ТРЦ "Ocean Plaza". "Все входы и выходы заблокированы, персонал и посетителей не пропускают", - отметили в соцсети.
Под стенами ТЦ собрались сторонники ВОО "Сокол". Активисты пикетируют "Ocean Plaza" с требованием "остановить российский бизнес на территории Украины".
"Сокильци" утверждают, что "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу президента РФ Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу, который спонсировал строительство Крымского моста.
Сын Ротенберга Игорь попал в санкционный список США.
Dtp.kiev.ua сообщает, что протестующие сложили колеса и зажгли дымовые шашки.
На странице ТЦ в Facebook сообщили, что "Ocean Plaza" временно не работает.
26 ноября в киевском торговом центре "Ocean Plaza" произошло задымление, людей эвакуировали. Неизвестный бросил в помещении ТЦ дымовую шашку.
В июле националисты файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.
Активисты заявляли, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращено", а сам "Ocean Plaza" принадлежит Ротенбергу.
21 июня Украина ввела санкции против Ротенберга, "Единой России" и других людей и учреждений.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"