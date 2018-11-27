Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Один із поранених біля Керчі моряків зателефонував коханій

Вівторок, 27 листопада 2018, 10:48

Один із захоплених у Керченській протоці українських військових моряків Андрій Ейдер зміг зателефонувати рідним.

Про це повідомила його мачуха Євгенія у Facebook.

"Станом на зараз (08:35) інформація, якою володію я: Андрій зателефонував вчора ввечері своїй дівчині. Сказав небагато: що прооперували, лежить у лікарні, все в порядку", – написала вона.

У коментарях до посту жінка, яка називається хрещеною мамою 18-річного Андрія, пише, що рідній мамі хлопець не дзвонив.

25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації у Керченській протоці обстріляли та захопили українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу" під час планового переходу з порту Одеса на Чорному морі в порт Маріуполь на Азовському морі.

За даними української сторони, на захоплених суднах перебували 23 моряки, 6 із них поранили. За даними російської сторони, захопили 24 особи.

Трьох травмованих моряків прооперували у лікарнях Керчі. Російські ЗМІ оприлюднили їхні імена: 24-річний Андрій Артеменко, 27-річний Василь Сорока і 18-річний Андрій Ейдер.

Через агресивні дії Росії на морі Україна запровадили воєнний стан у 10 областях.

"Укрінформ", "Українська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: КерчАзовське мореЧорне мореармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Керч
Мешканці Керчі занепокоєні звуками пострілів – ЗМІ
Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст
В ОП пояснили вибух на Кримському мосту конфліктом між силовиками в РФ
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: