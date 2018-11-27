Один із поранених біля Керчі моряків зателефонував коханій

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Вівторок, 27 листопада 2018, 11:48

Один із захоплених у Керченській протоці українських військових моряків Андрій Ейдер зміг зателефонувати рідним.

Про це повідомила його мачуха Євгенія у Facebook.

"Станом на зараз (08:35) інформація, якою володію я: Андрій зателефонував вчора ввечері своїй дівчині. Сказав небагато: що прооперували, лежить у лікарні, все в порядку", – написала вона.

У коментарях до посту жінка, яка називається хрещеною мамою 18-річного Андрія, пише, що рідній мамі хлопець не дзвонив.

25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації у Керченській протоці обстріляли та захопили українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу" під час планового переходу з порту Одеса на Чорному морі в порт Маріуполь на Азовському морі.

За даними української сторони, на захоплених суднах перебували 23 моряки, 6 із них поранили. За даними російської сторони, захопили 24 особи.

Трьох травмованих моряків прооперували у лікарнях Керчі. Російські ЗМІ оприлюднили їхні імена: 24-річний Андрій Артеменко, 27-річний Василь Сорока і 18-річний Андрій Ейдер.

Через агресивні дії Росії на морі Україна запровадили воєнний стан у 10 областях.

"Укрінформ", "Українська правда"

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Теми: Керч Азовське море Чорне море армія
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