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Один из раненых неподалеку от Керчи моряков позвонил любимой

Вторник, 27 ноября 2018, 10:48

Один из захваченных в Керченском проливе украинских военных моряков Андрей Эйдер смог позвонить родным.

Об этом сообщила его мачеха Евгения в Facebook.

"По состоянию на сейчас (8:35) информация, которой владею я: Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного: что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", – написала она.

В комментариях к посту женщина, которая называется крестной мамой 18-летнего Андрея, пишет, что родной маме парень не звонил.

25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в Керченском проливе обстреляли и захватили украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" во время планового перехода из порта Одесса на Черном море в порт Мариуполь на Азовском море.

По данным украинской стороны, на захваченных судах находились 23 моряка, 6 из них ранили. По данным российской стороны, захватили 24 человека.

Троих травмированных моряков прооперировали в больницах Керчи. Российские СМИ обнародовали их имена: 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

Из-за агрессивных действий России на море Украина ввела военное положение в 10 областях.

"Укринформ", "Украинская правда"

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Темы: КерчьАзовское мореЧерное мореармия
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