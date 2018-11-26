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РосЗМІ та волонтери назвали імена кількох захоплених українських моряків

Понеділок, 26 листопада 2018, 15:29
РосЗМІ та волонтери назвали імена кількох захоплених українських моряків

З’явилась інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія у Керченській протоці.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на російські ЗМІ.

У лікувальних закладах окупованого Криму нібито знаходяться:

Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка);

Сорока Василь Вікторович ( 11 квітня 1991 року народження, Одеса);

Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року народження, Одеса).

У соцмережі Facеbook зареєстровані профілі людей з іменами Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Обидва вказують, що живуть в Одесі, публікують фото у військовій формі та на фоні військових кораблів.

Артеменко також пише, що працює у Військово-морських силах України.

Андрій Артемено
Андрій Артеменко
Facebook
Андрій Ейдер
Андрій Ейдер
Facebook

Пізніше чоловік, який, ймовірно, є батьком Андрія Ейдера, Дмитрий Ейдер написав у Facebook: "Я пишаюсь свої сином".

Дружина Дмитра Ейдера також написала, що пишається Андрієм, однак офіційна інформація про його стан відсутня.

За даними волонтерської організації "Повернись живим", серед українських полонених також був "31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ".

Раніше ЗМІ дійсно називали Мокряка капітаном "Бердянська", захопленого росіянами.

Роман Мокряк
Роман Мокряк
фото: "повернись живим"

Інформації про інших українських військових наразі немає.

Зазначається, що підконтрольний окупантам пропагандиський канал у Telegram WarGonzo повідомляє, що українські моряки під час штурму здійснювали опір російським загарбникам та після захоплення на контакт з агресором не йдуть.

За даними ВМС України, росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їх стан нібито стабільний.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

"Українська правда" в Threads

Теми: Чорне мореРосія
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