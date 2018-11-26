З’явилась інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія у Керченській протоці.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на російські ЗМІ.

У лікувальних закладах окупованого Криму нібито знаходяться:

Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка);

Сорока Василь Вікторович ( 11 квітня 1991 року народження, Одеса);

Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року народження, Одеса).

У соцмережі Facеbook зареєстровані профілі людей з іменами Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Обидва вказують, що живуть в Одесі, публікують фото у військовій формі та на фоні військових кораблів.

Артеменко також пише, що працює у Військово-морських силах України.

Андрій Артеменко Facebook

Андрій Ейдер Facebook

Інформації про інших українських військових наразі немає.

Зазначається, що підконтрольний окупантам пропагандиський канал у Telegram WarGonzo повідомляє, що українські моряки під час штурму здійснювали опір російським загарбникам та після захоплення на контакт з агресором не йдуть.

За даними ВМС України, росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових.

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