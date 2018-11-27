Рух на кордоні з Польщею розблокували

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Вівторок, 27 листопада 2018, 12:48

На кордоні з Польщею розблоковано рух транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"На даний момент ускладненим залишається рух через пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" - на кордоні зі Словаччиною, та "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять всіх, хто подорожує, враховувати цю інформацію під час вибору маршруту та для обрання оптимального напрямку руху.

Вранці 27 листопада повідомлялось, що через протести "бляхарів" рух на кордоні залишався ускладненим.

Як повідомлялося, власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску на західній ділянці кордону.

26 листопада на пункті пропуску "Ягодин" сталася масова бійка.

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією протестують через набуття чинності нових законодавчих норм про легалізацію ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

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Українська правда

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Теми: кордон Польща
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