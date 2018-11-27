Движение на границе с Польшей разблокировали

На границе с Польшей разблокировано движение транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"На данный момент затрудненным остается движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" – на границе со Словакией, и "Тиса", что на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

Пограничники просят всех путешественников учитывать эту информацию при выборе маршрута и для избрания оптимального направления движения.

Утром 27 ноября сообщалось, что из-за протестов "бляхеров" движение на границе оставался затрудненным.

Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют пункты пропуска на западном участке границы.

26 ноября на пункте пропуска "Ягодин" произошла массовая драка.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

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