На Синоді в Стамбулі затвердять текст томосу - Павленко

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Вівторок, 27 листопада 2018, 14:08

Заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко заявив, що 27-29 листопада Святий і Священний Синод Вселенського патріархату затвердить текст томосу, який передадуть обраному предстоятелю автокефальної церкви.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Синод розгляне текст томосу про автокефалію української православної церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля.

"Обраний предстоятель власне і отримає томос", - написав Павленко.

Він додав, що жодних відкладень чи затягувань не передбачається.

Павленко зазначив, що всі офіційні коментарі будуть після завершення Синоду.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.

Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

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Українська правда

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Теми: церква томос
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