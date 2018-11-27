На Синоде в Стамбуле утвердят текст томоса - Павленко

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Вторник, 27 ноября 2018, 14:08

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко заявил, что 27-29 ноября Святой и Священный Синод Вселенского патриархата утвердит текст томоса, который передадут избранному предстоятелю автокефальной церкви.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Синод рассмотрит текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля.

"Избранный Предстоятель собственно и получит томос", - написал Павленко.

Он добавил, что никаких задержек в этом не предвидится.

Павленко отметил, что все официальные комментарии будут после завершения Синода.

Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определения даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

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Украинская правда

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Темы: церковь томос
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