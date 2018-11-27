Рибалкам в Азовському морі рекомендували повернутися в порт
Проаналізувавши ризики у зв'язку з введенням воєнного стану, Міністерство аграрної політики та продовольства рекомендує рибалкам у Азовському морі повернутися в порт.
Про це повідомляє 27 листопада перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк у Facebook.
"Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості застережного заходу повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений", – зазначає Мартинюк.
В Мінагрополітики наголошують, що складові будуть змінюватися відповідно до розвитку ситуації, все нижченаведене – попередні прогнози та оцінки.
Констатується також ризик повторення агресивних дій у Керченській протоці.
"В зв’язку із напруженою ситуацією в Приазов’ї та непередбачуваними діями РФ, обсяги перевалки через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені, а потоки перенаправлені в порти Одеси. Ступінь впливу: середній", – вказує заступник міністра.
Мінагрополітики наголошує, що ризики продовольчого характеру для внутрішнього ринку, зокрема для 10 областей із воєнним станом, відсутні.
Пропозиція основних продуктів харчування значно перевищує прогнозований попит, а більшість областей, в яких введено ВС, є профіцитними.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"