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Рибалкам в Азовському морі рекомендували повернутися в порт

Вівторок, 27 листопада 2018, 13:09

Проаналізувавши ризики у зв'язку з введенням воєнного стану, Міністерство аграрної політики та продовольства рекомендує рибалкам у Азовському морі повернутися в порт.

Про це повідомляє 27 листопада перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк у Facebook.

"Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості застережного заходу повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений", – зазначає Мартинюк.

В Мінагрополітики наголошують, що складові будуть змінюватися відповідно до розвитку ситуації, все нижченаведене – попередні прогнози та оцінки.

Констатується також ризик повторення агресивних дій у Керченській протоці.

"В зв’язку із напруженою ситуацією в Приазов’ї та непередбачуваними діями РФ, обсяги перевалки через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені, а потоки перенаправлені в порти Одеси. Ступінь впливу: середній", – вказує заступник міністра.

Мінагрополітики наголошує, що ризики продовольчого характеру для внутрішнього ринку, зокрема для 10 областей із воєнним станом, відсутні.

Пропозиція основних продуктів харчування значно перевищує прогнозований попит, а більшість областей, в яких введено ВС, є профіцитними.

Як повідомлялося, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України.

Росіяни поранили не менше трьох українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними військової прокуратури, у полон потрапили 24 моряки.

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Українська правда

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Теми: Азовське море
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