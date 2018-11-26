РосЗМІ показали відео і фото захоплених українських кораблів у Керчі

Російські ЗМІ продемонстрували відеозапис і фотографію, на яких нібито зображені 3 українських кораблі, що були захоплені росіянами у Керченській протоці і доставлені до окупованого Криму.

Відео опублікувало видання "РИА Новости Крым", фото – РБК. Вони стверджують, що отримали матеріали від прикордонного управління ФСБ по Криму.

Як коментують пропагандисти, на кадрах видно, як кораблі ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" заходять до порту Керчі і тепер стоять рядком біля одного з причалів. Співробітники спеціальних служб у помаранчевих жилетах покрили корму на кожному з них зеленою сіткою. Також на фотографіях помітні бортові номери судів - Р176, Р175 і А947.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

ВМС України повідомили, що росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їх стан нібито стабільний.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

26 листопада російські ЗМІ назвали імена кількох захоплених українських моряків.

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