Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рыбакам в Азовском море рекомендовали вернуться в порт

Вторник, 27 ноября 2018, 13:09

Проанализировав риски в связи с введением военного положения, Министерство аграрной политики и продовольствия рекомендовало рыбакам в Азовском море вернуться в порт.

Об этом сообщает 27 ноября первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.

"По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен", – отмечает Мартынюк.

В Минагрополитики отмечают, что составляющие будут меняться в соответствии с развитием ситуации, все нижеследующее – предварительные прогнозы и оценки.

Констатируется в частности риск повторения агрессивных действий в Керченском проливе.

"В связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы. Степень влияния: средний", - указывает заместитель министра.

Минагрополитики отмечает, что риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей с военным положением, отсутствуют.

Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых вводится ВП, является профицитным.

Как сообщалось, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили не менее трех украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным военной прокуратуры, в плен попали 24 моряка.

Читайте также: "Азовское "золото", или Откуда берутся бычки в томате"

Украинская правда
Темы: Азовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: