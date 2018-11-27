Рыбакам в Азовском море рекомендовали вернуться в порт
Проанализировав риски в связи с введением военного положения, Министерство аграрной политики и продовольствия рекомендовало рыбакам в Азовском море вернуться в порт.
Об этом сообщает 27 ноября первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.
"По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен", – отмечает Мартынюк.
В Минагрополитики отмечают, что составляющие будут меняться в соответствии с развитием ситуации, все нижеследующее – предварительные прогнозы и оценки.
Констатируется в частности риск повторения агрессивных действий в Керченском проливе.
"В связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы. Степень влияния: средний", - указывает заместитель министра.
Минагрополитики отмечает, что риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей с военным положением, отсутствуют.
Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых вводится ВП, является профицитным.
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