Парубій повідомив, чи вплине воєнний стан на об'єднавчий собор

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Вівторок, 27 листопада 2018, 14:16

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що введення воєнного стану в 10 областях України не завадить об'єднавчому собору зі створення єдиної помісної церкви.

Про це він написав у Twitter.

"Росія намагається перешкодити створенню Помісної Української Православної Церкви. Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого архієрейського собору", - каже спікер.

Він закликав патріарха Варфоломія якомога швидше провести собор у Києві.

"А ми гарантуємо безпеку цього собору", - пообіцяв Парубій.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

Українська правда

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Теми: Воєнний стан церква Парубій
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