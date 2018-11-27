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Парубий сообщил, повлияет ли военное положение на объединительный собор

Вторник, 27 ноября 2018, 13:16

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что введение военного положения в 10 областях Украины не помешает проведению объединительного собора по созданию единой поместной церкви.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия пытается помешать созданию Поместной Украинской Православной Церкви. Введение военного положения не помешает проведению Объединительного архиерейского собора", - говорит спикер.

Он призвал патриарха Варфоломея как можно скорее провести собор в Киеве.

"А мы гарантируем безопасность этого собора", - пообещал Парубий.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: Военное положениецерковьПарубий
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