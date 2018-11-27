Очільник ДБР відмовився від нового конкурсу: призначає 23 кандидатів з 27

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Вівторок, 27 листопада 2018, 14:26

Голова новоствореного Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що вирішив призначити на керівні посади 23 з 27 переможців конкурсу.

Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок.

"Отже, мною було прийнято рішення про врахування матеріалів другого (повторного – УП) поліграфу… В результаті, я прийняв рішення про призначення на посади 23 кандидатів", – зазначив Труба

Голова ДБР нагадав, що Зовнішня конкурсна комісія провела повторне дослідження на поліграфі через знищення попередніх результатів.

"З одного боку, це виходить за межі проведення конкурсного відбору, але з іншого боку, це розширює права кожного з кандидатів", – розповів Труба.

Водночас, він вирішив не призначати ще 4 кандидатів, яких відібрала конкурсна комісія.

"За результатами проведення мною співбесід, з урахуванням результатів поліграфу мною прийнято рішення про те, що 4 кандидати не будуть призначені на відповідні посади", – пояснив очільник ДБР.

Труба уточнив, що не буде призначати 2 кандидатів на керівників теріторіальних управлінь, одного – на керівника слідчого управління центрального апарату і одного кандидата на керівника структурного підрозділу Держслужби центрального апарату.

Крім того, голова ДБР наголосив, що з 27 листопада відомство розпочинає роботу та вже зареєструвало перші кримінальні провадження.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

Пізніше Директор ДБР відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозри в зраді й корупції.

2 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

Труба додав, через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

Конкурсна комісія ДБР заявила, що не може провести подібний повторний конкурс, однак ухвалила рішення провести для усіх кандидатів повторне дослідження на поліграфі.

Соня Лукашова, Ірина Балачук, УП

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