Глава ГБР отказался от нового конкурса: назначает 23 кандидатов из 27

Глава нового Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что решил назначить на руководящие должности 23 из 27 победителей конкурса.

Об этом он сообщил во время брифинга во вторник.

"Итак, мною было принято решение об учете материалов второго (повторного – УП) полиграфа... В итоге, я принял решение о назначении на должности 23 кандидатов", – отметил Труба.

Глава ГБР напомнил, что Внешняя конкурсная комиссия провела повторное исследование на полиграфе из-за уничтожения предыдущих результатов.

"С одной стороны, это выходит за пределы проведения конкурсного отбора, но с другой стороны, это расширяет права каждого из кандидатов", – рассказал Труба.

В то же время, он решил не назначать еще 4 кандидатов, которых отобрала конкурсная комиссия.

"По результатам проведения мной собеседований с учетом результатов полиграфа мной принято решение о том, что 4 кандидата не будут назначены на соответствующие должности", – пояснил глава ГБР.

Труба уточнил, что не будет назначать 2 кандидатов на руководителей териториальних управлений, одного – на руководителя следственного управления центрального аппарата и одного кандидата на руководителя структурного подразделения Госслужбы центрального аппарата.

Кроме того, глава ГБР подчеркнул, что с 27 ноября ведомство начинает работу и уже зарегистрировало первые криминальные производства.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

Конкурсная комиссия ГБР заявила, что не может провести подобный повторный конкурс, однако приняла решение провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.