Порошенко поїхав з Ради, не виступивши

Через блокування парламентської трибуни Петро Порошенко скасував свій виступ і поїхав з Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники з фракції БПП.

"Петро Порошенко був у Раді. Прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Але оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він поїхав і записав звернення у Facebook", – пояснив співрозмовник УП.

Віце-спікер Оксана Сироїд зазначила, що пересічні народні депутати не змогли провести консультації з главою держави.

"Президент був у кабінеті Парубія. Там були Геращенко, Парубій, Бурбак, можливо, ще хтось. Більше нікого туди не пускали. І він просто взяв і поїхав. Прості депутати не змогли поспілкуватися з Петром Олексійовичем", - сказала вона.

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