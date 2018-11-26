Порошенко поїхав з Ради, не виступивши
Через блокування парламентської трибуни Петро Порошенко скасував свій виступ і поїхав з Верховної Ради.
Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники з фракції БПП.
"Петро Порошенко був у Раді. Прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Але оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він поїхав і записав звернення у Facebook", – пояснив співрозмовник УП.
Віце-спікер Оксана Сироїд зазначила, що пересічні народні депутати не змогли провести консультації з главою держави.
"Президент був у кабінеті Парубія. Там були Геращенко, Парубій, Бурбак, можливо, ще хтось. Більше нікого туди не пускали. І він просто взяв і поїхав. Прості депутати не змогли поспілкуватися з Петром Олексійовичем", - сказала вона.
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