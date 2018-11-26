Порошенко поїхав з Ради, не виступивши

Через блокування парламентської трибуни Петро Порошенко скасував свій виступ і поїхав з Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники з фракції БПП.

"Петро Порошенко був у Раді. Прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Але оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він поїхав і записав звернення у Facebook", – пояснив співрозмовник УП.

Віце-спікер Оксана Сироїд зазначила, що пересічні народні депутати не змогли провести консультації з главою держави.

"Президент був у кабінеті Парубія. Там були Геращенко, Парубій, Бурбак, можливо, ще хтось. Більше нікого туди не пускали. І він просто взяв і поїхав. Прості депутати не змогли поспілкуватися з Петром Олексійовичем", - сказала вона.

Як повідомлялось, 26 листопада у Верховній Раді мали розглянути законопроект, яким планувалося затвердити указ президента Петра Порошенка, який він оприлюднив у понеділок, про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження воєнного стану.

Згідно документів, пропонувалося, що воєнний стан запровадиться на всій території України з 14.00 26 листопада на 60 днів.

Після проведення засідання фракцій стало зрозуміло, що введення воєнного стану підтримує більша частина фракцій БПП та "Самопомочі", "Опозиційний блок" виступає категорично проти, інші фракції вимагають внесення змін.

Фракції Радикальної партії Ляшка і "Батьківщини" заблокували парламентську трибуну, вимагаючи консультацій з главою держави.

Пізніше Порошенко вийшов в ефір зі зверненням, яке транслював у своєму Facebook, де заявив, що пропонує Раді ввести воєнний стан в Україні строком уже на 30 днів, а не на 60 днів.

Як повідомлялось, 25 листопада військово-морські сили ЗС України заявили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Російська сторона, в свою чергу, наполягає, що українські судна "порушили державний кордон Росії".

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв навіть заявив, що застосування Росією зброї відносно військових кораблів України є "абсолютно правомірним".

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