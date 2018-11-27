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Біля входу в Керченську протоку тижнями простоюють українські судна

Вівторок, 27 листопада 2018, 16:34

Проходу через Керченську протоку очікують 20 українських судів, деякі - більше 11 днів.

Про це повідомляє у Facebook Маріупольський морський торговельний порт.

За його інформацією, станом на 13:00 вівторка на вході в Керч-Єнікальський канал огляду і проходу очікують 13 суден, що прямують в Маріупольський порт, деякі простоюють вже більше 11 діб.

При цьому на виході з Азовського моря в канал стоять 7 суден, що були завантажені в Маріупольському порту.

Згідно з даними порту, він працює в штатному режимі - на 3-4 причалах триває спорудження зернового терміналу, на завантаженні знаходяться три судна. Вони готуються вийти до Іспанії та Великої Британії.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

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Українська правда

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Теми: КерчКримВоєнний стан
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