Украинские суда неделями не могут пройти Керченский пролив

Прохода через Керченский пролив ожидают 20 украинских судов, некоторые – более 11 дней.

Об этом сообщает в Facebook Мариупольский морской торговый порт.

По его информации, по состоянию на 13:00 вторника на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидают 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт, некоторые простаивают уже более 11 суток.

При этом на выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту.

Согласно данным порта, он работает в штатном режиме - на 3-4 причалах продолжается сооружение зернового терминала, на загрузке находятся три судна. Они готовятся к отплытию в Испанию и Великобританию.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.

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