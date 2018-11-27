У границы с Россией украинцам разослали фейковые СМС от имени Минобороны

На границе с Российской Федерацией жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть.

Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Минобороны.

Представитель МО Алексей Чернобай написал в Facebook, что сообщение посылали, в частности жителям Путивловского района области.

"Указанная информация является ничем иным, как провокацией, которая регулярно наблюдается в районах с общей государственной границей с РФ и в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения", - добавил Чернобай.

Минобороны утверждает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений, а ВСУ никогда не прибегали к подобным мерам.

"В связи с мобилизацией, Вам нужно немедленно прибыть в воинской части по месту жительства. В случае игнорирования в течение 3 суток, Ваши сведения будут переданы в суд. С уважением Министерство Обороны Украины", - разослали украинцам.

Скриншот "ХХ"

"Есть много примеров рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями", - сообщили в ведомстве.

Такое "информвлияние" в МО назвали проявлением "гибридной" агрессии России против Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

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